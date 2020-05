Italia Viva chiede screening seriologici e tamponi riservati ai medici

Intervengono i coordinatori del partito renziano

FASANO – Screening sierologici con test scientificamente validati e tamponi su base volontaria riservati ai medici. È la richiesta di Tiziana Palmisano e Alessio Carbonella, coordinatori provinciali Italia Viva, presentata alla Regione Puglia.

“Dal 4 maggio è iniziata la Fase 2 dell’emergenza – affermano – ovvero la fase di progressiva ripartenza e convivenza con il virus. Fondamentale sarà il rispetto delle norme di sicurezza e il forte senso di responsabilità di ognuno. In previsione dell’imminente ritorno ad una graduale attività di molti professionisti, chiediamo alla Regione Puglia che vengano autorizzati screening sierologici con test scientificamente validati e tamponi su base volontaria, per tutti i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli odontoiatri della regione (compreso personale di studio), per garantire loro un periodico controllo da Covid-19. Il ruolo di queste categorie di professionisti è stato finora determinante nella gestione dell’emergenza, ancor più lo sarà nei prossimi mesi. Auspichiamo che questa strada di sicurezza, sorveglianza attiva e monitoraggio, possa essere percorsa per tutti i medici libero-professionisti”.