Il sindaco Zaccaria ad Emiliano: «Riaprire i cimiteri»

Il primo cittadino ha partecipato ad una conferenza in streaming questa mattina

FASANO – Questa mattina il sindaco Zaccaria ha partecipato ad una riunione in videoconferenza con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla quale hanno preso parte, fra gli altri, il presidente dell’Associazione Comuni d’Italia e sindaco di Bari, Antonio Decaro, il presidente della Provincia e Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e Pier Luigi Lopalco, epidemiologo capo della struttura di contrasto al Covid della Regione.

Nella riunione il primo cittadino ha chiesto al presidente Emiliano che la sua prossima ordinanza – di imminente pubblicazione – prevveda la riapertura dei cimiteri e delle seconde case, di poter praticare subito la vendita da asporto per i locali di ristorazione, di avviare un confronto con le sovrintendenze per il problema che si porrà per il posizionamento di pedane per l’occupazione del suolo pubblico e la possibilità di provvedere alla toelettatura dei cani.

«Quest’ultimo problema – sottolinea il sindaco – non è secondario, per ragioni di igiene, dopo un mese e mezzo di lockdown. Il confronto è stato proficuo e costruttivo; il Presidente Emiliano nelle prossime ore provvederà ad emanare un’apposita ordinanza.

Auspico che si possano rimuovere, con il provvedimento regionale, le criticità che tutti, sia le famiglie che il mondo produttivo, stiamo sottolineando dopo l’ultimo Decreto governativo».