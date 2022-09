Gino Bianco eletto presidente del Circolo della Stampa di Fasano

Lo ha nominato il Consiglio Direttivo dell’associazione. Succede a Donato Mancini

FASANO – Il Circolo della Stampa “Secondo Adamo Nardelli” ha un nuovo presidente. Si tratta di Gino Bianco. È stato eletto durante la riunione del 30 agosto, alla quale hanno partecipato tutti i componenti: Paola Guarini. Franco Lisi, Donato Mancini. Gianfranco Mazzotta, Mimmo Mongelli e Giannicola D’Amico.



Bianco, corrispondente storico della Gazzetta del Mezzogiorno, nella sua vita professionale si è occupato

prima del percorso commerciale, sino a diventare responsabile dell’area Calabria, in Intesa Sanpaolo. A seguire, per oltre vent’anni, ha coordinato la Comunicazione interna per tutta la dorsale Adriatica per Intesa Sanpaolo. Di recente è entrato a fare parte del Consiglio di amministrazione di una società, sempre di Intesa Sanpaolo e collabora, quale consulente, con l’Ufficio Comunicazione di AQP, il più lungo

acquedotto di Europa.



“Sono felice della fiducia dei colleghi del circolo e nel contempo sento forte la responsabilità del ruolo

considerato il delicato momento che attraversa la stampa nel nostro Paese. Le nostre generazioni – ha

sottolineato Bianco – stanno vivendo una grande trasformazione del mondo dell’informazione e i suoi

operatori devono essere consapevoli del proprio ruolo considerato che spesso rappresentano il faro della

verità: quando non hanno questa consapevolezza falliscono il proprio compito. A giorni presenterò un

programma delle iniziative che come circolo vogliamo portare avanti. Abbiamo un solo obiettivo: essere

protagonisti dell’continua innovazione che vive oggi l’informazione con l’occhio attento sempre alla

realtà dei fatti senza equivoci e per il bene del Paese.”