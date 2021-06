GAL Valle d’Itria, al via il bando per lo sviluppo delle filiere agroalimentari

La presentazione lunedì in diretta Facebook

FASANO – Settore chiave per l’economia della Valle d’Itria e valore aggiunto per l’offerta turistica, il comparto agroalimentare è il protagonista del nuovo bando del GAL Valle d’Itria, che prevede il finanziamento di 300 mila euro per sostenere la creazione di punti di vendita che vedano l’integrazione di almeno 4 filiere agroalimentari locali. Il bando verrà presentato lunedì 7 giugno alle 17.00 sulla pagina Facebook del GAL Valle d’Itria.

“Quest’ultimo avviso pubblico rappresenta una opportunità per il nostro territorio nell’ottica di una crescita complessiva dell’economia locale. Parliamo di nuove realtà commerciali, di occupazione qualificata, di sostegno indiretto al comparto turistico che vede nell’agrofood un assoluto valore aggiunto. Queste le motivazioni che ci hanno spinto a dar vita a questo bando che prevede 300 mila euro a beneficio dei nostri 4 comuni: Cisternino, Locorotondo, Fasano e Martina Franca” ha dichiarato in una nota il Presidente del GAL Valle d’Itria, Giannicola D’Amico.

Ad affiancare il presidente D’Amico nella presentazione dell’avviso ci saranno due imprenditrici di successo del comparto agroalimentare della Valle d’Itria: Beatrice Lucarella dell’omonimo Frantoio e Angela Santoro del famoso Salumificio. Insieme a loro si parlerà di agrofood e della capacità dell’agroalimentare di generare valore, condivisone e racconto.

Il Bando che il GAL presenterà nel corso del webinar prevede la possibilità di realizzare, ristrutturare e ammodernare impianti anche di condizionamento, ristrutturare gli immobili, arredare lo show room, introdurre gli impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo di commercializzazione ed acquisire programmi informatici e brevetti/licenze (per ulteriori dettagli si rimanda al bando). Il valore massimo del progetto finanziabile è pari a 150 mila € (Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 50% del costo totale ammissibile).