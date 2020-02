Francesco Zaccaria assicura: «Riprendono i lavori del Palazzetto dello Sport»

L’annuncio del primo cittadino

FASANO – I lavori del Palazzetto dello Sport riprenderanno lunedì. Ad assicurarlo è il sindaco Zaccaria con una nota inviata alla stampa.

“Gentile signor direttore,

il signor Scianaro vuole una notizia nuova? Eccola: i lavori al Palazzetto riprendono dopodomani, lunedì 10 febbraio, alle ore 11. Il direttore dei lavori ha inviato ieri la convocazione all’impresa costruttrice: infatti, il progetto esecutivo aggiornato con le modifiche migliorative proposte dalla ditta (non da noi, Scianaro deve aver letto male) è pronto. Invito il consigliere di opposizione ai cittadini ad essere presente anche lui: potrà così controllare e tranquillizzarsi. Già che ci siamo, gli potrò anche spiegare come e perché tali migliorie siano a costo zero e che l’autorizzazione all’espianto degli ulivi si può ottenere solo previo sopralluogo e prelievo dei campioni degli alberi sul cantiere, da parte dei tecnici dell’apposito laboratorio certificato dalla Regione Puglia. Tale procedura è stata completata con successo; ora siamo in attesa soltanto che la Commissione regionale competente si riunisca per il nulla osta: abbiamo chiesto una riunione d’urgenza e abbiamo ricevuto rassicurazioni perché si svolga entro pochi giorni. Con noi a Fasano i lavori pubblici partono sul serio, sia per il Palazzetto che per il nuovo Ospedale: spero che Scianaro e gli altri consiglieri di opposizione a prescindere sappiano interpretare il loro ruolo di controllori rispettando le decine di tecnici e operai che ogni giorno lavorano per Fasano, senza sosta e non senza problemi.“