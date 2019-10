“Festival della scienza”, presentato il programma di eventi

Il Festival, giunto alla 2^ edizione, vedrà importanti personalità del panorama culturale italiano

FASANO – È stato presentato ieri (16 ottobre), nella sala di rappresentanza del Comune di Fasano, il cartellone di eventi della seconda edizione del “Festival della scienza” che quest’anno, in ricordo del primo sbarco sulla luna avvenuto nel 1969, ha come titolo “Un grande balzo per l’umanità”.

Il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria ha presentato una serie di eventi per quello che definisce “un evento unico in Puglia” ed ha in seguito aggiunto: «Speriamo che questo diventi un appuntamento fisso nel cartellone autunnale, anche per la destagionalizzazione del turismo. Vorrei ringraziare quanti si sono spesi per arrivare a questa edizione e penso allo staff eventi del nostro comune, impegnato da settimane per organizzare tutto al meglio, penso ai nostri partner come Eni, la Regione e infine le nostre scuole.»

La notizia positiva, secondo il sindaco Zaccaria, è la possibilità di affrontare temi in quello che è un clima odierno di anti-scienza e di incertezza rispetto alle scoperte scientifiche già note, inoltre la scienza non può prescindere dal rapporto con la politica se vuole essere veicolata a più persone.

E per veicolare questi messaggi ci sarà la presenza di personalità culturali come l’astronauta Umberto Guidoni, la senatrice e scienziata Elena Cattaneo, il matematico Piergiorgio Odifreddi ed altre personalità di spicco del panorama culturale italiano. Un importante mezzo sarà anche lo spettacolo teatrale per comunicare in maniera più bella e interessante il messaggio scientifico, specie ai più giovani.

Fra i temi presentati nei vari eventi ci saranno la Xylella, gli OGM, i teoremi matematici, lo sbarco sulla luna e la “space economy”, la medicina e la pseudoscienza. Di seguito gli eventi in programma.

SABATO 19 OTTOBRE – Teatro Sociale

Ore 18.00: Inaugurazione

Ore 18.30: “Elogio del maestro: per una democrazia della conoscenza” con Elena Cattaneo e Gustavo Zagrebelsky. Introduce e coordina Fabiano Amati.

Ore 21.00: “Il desiderio di conoscere”- Spettacolo teatrale con Francesca Fava. Regia di Graziano Piazza.

DOMENICA 20 OTTOBRE – Palazzo di Città

Ore 11.00: “Non nel mio giardino, non nel mio corpo. Xylella, OGM e altri Nimby” con Roberto Defez, Vittorio Filì e Pierfederico La Notte. Introduce Gianni Petruzzi, coordina Francesco Gioffredi.

Ore 18.00: “Ricordando Lise Meitner” – Lettura scenica con Francesca Fava, Graziano Piazza e Edoardo Siravo.

Ore 19.30: “Il Dio della logica”, sulla vita e i teoremi di Kurt Godel con Gabriele Lolli e Piergiorgio Odifreddi. Introduce e coordina Pino Donghi.

LUNEDÌ 21 OTTOBRE – Auditorium Liceo “L. da Vinci”

Ore 11.00: “La Scienza, la Medicina, l’Astronomia nel Mondo Antico” con Antonella Prenner. Introduce e coordina Pino Donghi.

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE – Auditorium Liceo “L. da Vinci”

Ore 11.00: “Euclide: ovvero la geometria, l’enigma del V postulato e la nascita delle geometrie non euclidee” con Silvia Benvenuti. Introduce e coordina Pino Donghi.

VENERDÌ 25 OTTOBRE – Auditorium Liceo “L. da Vinci”

Ore 11.00: “Un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l’umanità”: cinquant’anni fa la Luna con Umberto Guidoni. Introduce e coordina Anna Puricella.

SABATO 26 OTTOBRE – Palazzo di Città

Ore 11.00: “Luna nuova o luna rossa? La corsa allo spazio all’epoca della guerra fredda” con Gianfranco Bangone e Massimo Capaccioli. Introduce e coordina Francesco Strippoli.

Ore 18.00: “La società della pseudoscienza: come orientarsi tra buone e cattive spiegazioni” con Barbara Gallavotti, Armando Massarenti e Giuseppe Tipaldo. Introduce e coordina Massimiliano Scagliarini.



Ore 21.00 – Teatro Sociale: “Le parole di Rita” – Spettacolo teatrale con Margherita di Rauso. Regia di Valeria Patera.

DOMENICA 27 OTTOBRE

Ore 11.00 – Palazzo di Città: “Verso l’infinito e oltre: la space economy e il futuro sub-orbitale decollano dalla Puglia” con Francesco Cupertino e Luca del Monte. Con Clelia Iacomino e Andrea Sommariva, in skype-conference da Washington. Introduce e coordina Massimo Bianco.

Ore 21.00 – Teatro Sociale: “Il sistema periodico” – Regia e lettura teatrale di Massimo Popolizio.