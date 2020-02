Fasano si aggiudica la Bandiera Verde 2020

Tra le 13 località pugliesi, Fasano riconferma il prestigioso riconoscimento

FASANO – Annunciato in questi giorni l’elenco ufficiale delle Bandiere Verdi 2020 e, tra le 13 località pugliesi, appare ancora una volta Fasano.

Il pediatra Italo Farnetani, ad Alba Adriatica, ha presentato le 144 spiagge italiane che si distinguono per «Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi» come affermato dall’ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta.

La Calabria con 18 Bandiere Verdi si conferma al primo posto, cui seguono Sicilia e Sardegna con 16 vessilli, la Puglia con 13 e le Marche con 12.

Queste le Bandiere Verdi pugliesi: Fasano (Brindisi), Gallipoli (Lecce), Ginosa-Marina di Ginosa (Taranto), Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trabi), Marina di Pescoluse (Lecce), Marina di Lizzano (Taranto), Melendugno (Lecce), Ostuni (Brindisi), Otranto (Lecce), Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni (Bari), Porto Cesareo (Lecce), Rodi Garganico (Foggia), Vieste (Foggia).

La cerimonia di consegna si terrà sabato 27 giugno ad Alba Adriatica.