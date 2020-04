Erogazione dei buoni spesa: ecco come fare domanda e le scadenze

Le domande sono aperte da oggi, mercoledì primo aprile, e fino al 6 aprile come scadenza ultima

FASANO – Ecco tutte le modalità per accedere ai fondi stanziati dal Governo, poco meno di 335 mila euro, e destinati al Comune di Fasano.

Come già anticipato in precedenza dalla nostra testata, i fondi sono da erogare in buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

Le domande sono aperte da oggi, mercoledì 1 aprile, e si presentano con modulo scaricabile cliccando QUI o salvando l’immagine sotto.

Dopo aver compilato e firmato il modulo, va inviato tramite posta elettronica, ai seguenti indirizzi email:

merianacecere@comune.fasano.br.it

comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Chi è sprovvisto di e-mail può contattare l’ufficio preposto ai seguenti recapiti telefonici: 080-4394284; 080-4394297, che sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì anche dalle 16.00 alle ore 18.00.

Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato per il 6 aprile 2020.

Saranno i Servizi Sociali a convocare telefonicamente i beneficiari al recapito indicato per la distribuzione dei buoni spesa.

Requisiti per l’accesso.

Può presentare domanda un solo membro per ciascun nucleo familiare, residente sul territorio comunale, preferibilmente il capo famiglia.

L’erogazione del buono spesa avviene in favore dei nuclei familiari privi di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico (RED, REI, ecc.) di importo mensile superiore ad euro 500,00.

Sono esclusi anche i nuclei che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.) e che superino i 500 euro.

Gli importi.

L’importo dei buoni spesa va dai 120,00 euro per i nuclei familiari fino a 2 persone, 200,00 euro per i nuclei familiari formati da 3 o 4 componenti e 240,00 euro per i nuclei composti da 5 o più persone.

L’Amministrazione Comunale raccomanda l’uso dei buoni spesa preferibilmente per l’acquisto di prodotti alimentari, di igiene personale e per la casa. Non possono essere ceduti a terzi.

Gli esercenti interessati alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità mediante i buoni spesa possono presentare apposita manifestazione di interesse, sottoscritta dal proprio legale rappresentante a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi: marisaruggiero@comune.fasano.br.it o comunefasano@pec.rupar.puglia.it .

Anche se l’esercente non aderisce all’iniziativa potrà ugualmente fornire i prodotti ai possessori dei buoni spesa, ma per ottenerne il rimborso dovrà in ogni caso sottoscrivere la convenzione con il Comune di Fasano.

Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici: 0804394284 – 0804394285.