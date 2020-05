Emiliano firma nuova ordinanza: ok a agli sport individuali

Il Presidente della regione Puglia ha emanato ieri le nuove disposizioni fino al 17 maggio

FASANO – È stata emanata ieri una nuova ordinanza dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che autorizza la pratica di tutti gli sport amatoriali e individuali all’aria aperta, come golf, atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf, windsurf e kitesurf, automobilismo, motociclismo, go-kart, tiro con l’arco, tiro a segno e simili.

Insieme a questi, anche l’attività dei centri di addestramento di animali, e la manutenzione di camper e roulotte, consentendo ai proprietari e affidatari di cavalli e cani di provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o zone autorizzate per l’addestramento. L’ordinanza prevede inoltre il via libera allo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere camper o roulotte di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione.

Tutte le attività sopraelencate sono consentite nel rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, in forma individuale, oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

“Tocca a noi adesso saper custodire, in sicurezza e nel rispetto di tutte le regole di distanziamento, questi spazi di libertà che a fatica abbiamo conquistato – afferma Giuseppe Galeota, assessore allo sport – Liberiamo le energie fisiche e psicologiche accumulate durante queste settimane di isolamento domestico, ma facciamolo responsabilmente”.