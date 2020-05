Coronavirus, 115 mila euro di aiuti regionali ancora “fermi” al comune

Il comune deve impegnare la somma ricevuta, in favore delle famiglie in difficoltà. Ma al momento non si sa né quando né come

FASANO – La Regione Puglia ha deciso di stanziare, lo scorso 31 marzo, 11 milioni e mezzo di euro per dare un aiuto immediato e concreto alle famiglie pugliesi nell’affrontare l’emergenza Coronavirus. Nello specifico a Fasano furono assegnati circa 115 mila euro. Ma di immediato e concreto, al momento, non c’è ancora nulla.



Ieri pomeriggio si è tenuta la Commissione Bilancio e, tra gli altri temi che terranno banco nel prossimo Consiglio comunale, si è discusso anche della somma di aiuti che dovrà essere destinata alle famiglie in difficoltà. Non è dato sapere né come né quando, motivo per cui i consiglieri Trisciuzzi e Legrottaglie hanno optato per l’astensione sul punto.



La Giunta, da quanto si apprende, starebbe ancora valutando più opzioni per procedere all’assegnazione dei fondi, seppur sarebbe necessario fare in fretta poiché come già sostenuto dal presidente Emiliano oltre un mese fa, si trattava di un aiuto da trasferire alle famiglie in maniera immediata per affrontare l’emergenza.



Ad oggi, a qualche giorno dalla fine della fase peggiore del lockdown, e mentre si tenta di tornare alla normalità, ancora nulla – da Palazzo di Città – è dato sapere. I cittadini attendono fiduciosi, con la speranza che anche questa richiesta non venga liquidata come “polemica strumentale”.