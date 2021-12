Emergenza Covid-19, da domani parte la vaccinazione per bambini da 5 a 11 anni

Allestito nella scuola Pascoli un hub pediatrico

FASANO – Parte domani, giovedì 16 dicembre, la campagna vaccinale per bambini da 5 agli 11 anni.

Le inoculazioni saranno programmate dalle Unità operative territoriali di riferimento del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi anche a scuola. Per consentire la programmazione delle attività, è necessario acquisire la numerosità degli interessati alla vaccinazione nelle sedi individuate.

A tal fine è stato predisposto un modulo di raccolta anonima informatizzata dell’adesione alla vaccinazione da parte dei genitori degli alunni, compilabile al seguente link di seguito riportato.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftIqN-Snqe3_VZC6wiTRlCMZLHxgaZum4BhJD-5wclTxTAqQ/viewform

Dopo aver espresso il consenso mediante la compilazione del form le famiglie saranno contattate dalla scuola che comunicherà giorno e ora della vaccinazione.

Intanto è stato già individuato il calendario di avvio vaccinazione bambini 5-11 anni nell’hub pediatrico allestito nel plesso Giovanni Pascoli:

– Giovedì 16 dalle 15.00 alle 19.00

– Venerdì 17 dalle 15.00 alle 19.00.

– Sabato 18 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

– Domenica 19 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

– Lunedì 20 dalle 15.00 alle 19.00

– Martedì 21 dalle 15.00 alle 19.00

«Raccomando ai genitori di aderire alla campagna vaccinale senza timori – dice il sindaco – il vaccino è sicuro, dobbiamo avere fiducia nella scienza come l’abbiamo avuta fino ad oggi. Solo così potremo proteggere i nostri bambini dai rischi del Covid e garantire una immunità quanto più larga possibile per tutta la popolazione. Proteggere i nostri figli significa proteggere il futuro di tutti noi affinché possiamo lasciarsi definitivamente alle spalle questa emergenza».

«La vaccinazione dei minori è diventata una priorità assoluta nella lotta alla pandemia e dobbiamo essere tutti consapevoli dell’ importanza di mettere in campo ogni azione utile a renderla efficace e tempestiva – dice l’assessore alla Pubblica Istruzione Donatella Martucci -. Questo è il principio che ci ha guidati e grazie alla sinergia tra Comune, Asl e le istituzioni scolastiche siamo riusciti ad attivare anche a Fasano un hub pediatrico completamente dedicato, così come da direttive regionali. Invito tutti i genitori a compiere questa scelta di responsabilità contando anche sul supporto dei propri pediatri, in quanto saranno loro ad accompagnarli nella vaccinazione e parteciperanno attivamente alla somministrazione del vaccino».

Per eseguire la vaccinazione è necessaria la presenza contemporanea di entrambi i genitori, oppure di un solo genitore munito però della delega dell’altro.

Tutta la modulistica è scaricabile all’esito della compilazione del modulo di adesione online.