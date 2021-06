Covid-19, lieve aumento dei contagi a Fasano. Sono 11 gli attuali positivi

I dati del bollettino dell’ASL

FASANO – Sono 11 i casi di positività al Covid-19 nel territorio di Fasano secondo l’ultimo bollettino della Asl, in lieve aumento dunque rispetto agli 8 positivi registrati l’8 giugno e ai 6 positivi della settimana precedente. Nello specifico c’è un positivo (pari al 9,1%) nella fascia di età tra gli 0 e i 18 anni e i restanti 10 (pari al 90,9%) tra i 19 e i 64 anni.

Per quanto riguarda la distribuzione per Comune i positivi sono 119 a Brindisi, 86 a Francavilla Fontana, 18 a Ostuni, 18 a Torchiarolo, 11 a Fasano, 11 a San Vito dei Normanni, 9 a Latiano, 7 a Mesagne, 7 a Villa Castelli, 6 a Ceglie Messapica, 6 a Erchie, 6 a San Pietro Vernotico, 4 a Cellino San Marco, 4 a Oria, 2 a San Donaci, 1 a Carovigno, 1 a San Michele Salentino, 0 a Cisternino, 0 a San Pancrazio Salentino, 0 a Torre Santa Susanna. I Comuni della provincia di Brindisi con i maggiori valori di incidenza cumulativa sono, nell’ordine, Brindisi, Torre Santa Susanna, Francavilla Fontana, Oria.



Nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 13 giugno 2021, sono stati sottoposti a tampone molecolare per la ricerca di Sars-CoV-2 in totale 114.731 residenti nella provincia di Brindisi, pari a 293,8 soggetti ogni 1.000 residenti. Per 92.852 (80,9%) soggetti sottoposti a test è definito il fattore di rischio per cui è stato predisposto il tampone; si osserva come il test effettuato per “caso sospetto” rappresenti la motivazione di esecuzione del tampone in circa il 43% dei casi. Dei 114.731 soggetti sottoposti a tampone molecolare, 19.509 (17%) sono risultati positivi al test, con una incidenza cumulativa stimata pari a 499,7 casi x10.000 residenti; si conferma il trend dei casi in decremento. I positivi comprendono 10.052 donne (51,5%) e 9.457 uomini (48,5%) e l’età mediana è pari a 44 anni.



Il tasso di letalità è pari a 1,9%, inferiore al corrispettivo tasso pugliese del 2,6%. All’aumentare dell’età si osserva un incremento di tale tasso, mentre nella fascia 0-29 anni non si registrano decessi. Sono 377 i decessi totali: 295 casi tra persone che hanno tra 70 e 90 anni e più; 52 tra i 60 e i 69 anni, 22 casi tra i 50 e i 59, 6 casi tra i 40 e i 49, e 2 nella fascia 30-39.



«Con il passaggio della Puglia in zona bianca – spiega il sindaco Zaccaria – sono diminuite le restrizioni imposte, ma non deve ridursi il nostro senso di responsabilità. I numeri dei casi sono bassi, ma ci dicono che il virus non è ancora stato sconfitto. Rinnovo, quindi, il mio invito alla prudenza e al rispetto delle normative anti-Covid: mascherina usata correttamente coprendo naso e bocca, distanziamento fisico e igienizzazione delle mani. Ricordo che queste regole sono la prima arma contro la diffusione del virus e, insieme ai vaccini, ci aiuteranno a sconfiggere il Covid e a vivere una estate di ripartenza e di ripresa per tutto il nostro territorio».