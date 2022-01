Covid-19, da lunedì Puglia in zona gialla

Poco fa la firma del Ministro Speranza. Tutto invariato per i vaccinati

FASANO – Nel pomeriggio di oggi il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che inserisce la Puglia, a partire da lunedì 24 gennaio, in zona gialla, insieme alla Sardegna, un passaggio da giorni annunciato viste le soglie dei ricoveri ordinari e di terapie intensiva ormai raggiunte.

Per chi è vaccinato non cambierà nulla, a parte l’obbligo di mascherina all’aperto anche oltre il 31 gennaio, in virtù del Decreto firmato prima di Natale. Bar, ristoranti, teatri e cinema continueranno a rimanere aperti con le stesse capienze e lo stesso obbligo di green pass rafforzato per sedersi all’interno dei locali. Non vi saranno limiti agli spostamenti.