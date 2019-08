Costa dei Trulli, Zaccaria replica a Bianchi: «Parla di cose che non conosce»

La risposta del sindaco Zaccaria alla polemica sollevata dal consigliere Vito Bianchi sui costi del festival

FASANO – «Il signor Vito Bianchi chiede serietà agli altri, ma come al solito parla di cose che non conosce o che fa finta di non conoscere. Allora facciamo i seri». Così replica il sindaco Francesco Zaccaria al consigliere Vito Bianchi del Movimento “in Comune” che ha polemizzato sui costi del festival Costa dei Trulli, considerandoli elevati.



«Il costo lordo dei sedici (sedici!) eventi di “Costa dei Trulli” e “Bari in Jazz” – prosegue Zaccaria – è stato di 141.600 euro, comprensivo di ingaggi, IVA, SIAE, diritti di prevendita, impianti ed ospitalità per gli artisti. Ma il signor Bianchi non fa un semplice conto da scuola elementare: alla spesa non sottrae il ricavo.

Bisogna infatti considerare i 75.000 euro tondi di biglietti venduti e sponsorizzazioni, che sottratti alla spesa portano l’investimento dei contribuenti fasanesi a circa 67.000 euro. Dividendo questo totale per i sedici spettacoli, si ottiene una spesa netta a serata di soli 4.187 euro, che sono andati tutti a vantaggio della promozione del nostro territorio e della qualità della vita dei residenti.

Tre anni fa il signor Bianchi, con un budget di ben 70.000 euro, organizzò sei (sei!) concerti del “Selva Festival” al costo medio di 11.666 per concerto. Altro aspetto da considerare è la presenza del pubbico: nei cinque concerti in piazza Ciaia abbiamo registrato la presenza complessiva di circa 10.000 spettatori, ai quali bisogna sommare i 2.000 al Minareto. Un grande ritorno di immmagine, commerciale e di benessere per la nostra città che, finalmente, vive la sua estate da protagonista del territorio.

Siamo orgogliosi del lavoro fatto e i tantissimi incoraggiamenti a continuare sulla strada intrapresa ne sono la conferma: Fasano grazie alle nostre scelte di questi anni è tornata leader della bella stagione in Puglia, come negli Anni Sessanta. Il resto sono solo lamentele di chi vive su in piedistallo, lancia anatemi incomprensibili e piagnucola se rimane senza visibilità».