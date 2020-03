Coronavirus, l’annuncio di Conte: l’Italia intera è zona rossa

Restrizioni ulteriori anche per la Puglia e per il territorio fasanese

FASANO – La situazione relativa all’espandersi del contagio del Coronavirus si complica ulteriormente.

Poco fa il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa che sta per firmare un nuovo decreto con il quale vengono estese le restrizioni già in vigore nelle zone rosse del nord al resto dell’Italia.

Si tratta di restrizioni che entreranno in vigore già da domani mattina, che in sintesi vengono identificate con il termine “io resto a casa”.

Tra le più importanti, oltre a quelle già in vigore per il territorio pugliese e fasanese, ci sono le seguenti: evitare ogni spostamento delle persone, salvo se motivati da comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o per motivi di salute; divieto di assembramenti in locali aperti al pubblico; sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina; sospensione di tutte le manifestazioni; chiusura delle scuole fino al 3 aprile prossimo; consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6 alle ore 18.

Vi forniremo nelle prossime ore maggiori dettagli, appena il decreto sarà pubblicato.