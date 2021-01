Cesto biancazzurro, un’iniziativa di successo a sostegno delle famiglie in difficoltà

I ringraziamenti dei responsabili dell’area solidale dell’associazione

FASANO – L’area solidale dell’associazione “Il Fasano Siamo Noi” ha ufficialmente consegnato il ricavato del “Cesto biancazzurro”, la raccolta alimentare organizzata in occasione delle scorse festività natalizie. Gran parte della donazione è stata indirizzata alla dispensa alimentare del Comune di Fasano, nella persona del consigliere Donato Marino, che si occuperà di distribuire i beni alle famiglie in difficoltà che l’amministrazione comunale sostiene. Una parte del ricavato è stata invece accolta dall’associazione Market Solidale Fasano, dedita al sostentamento delle famiglie bisognose del territorio.

«Ciò che mi rende più orgoglioso di questo percorso solidale è che la nostra città è sempre in prima linea quando c’è da aiutare il prossimo – ha dichiarato il responsabile dell’Area solidale, Vincenzo Tauro -. Sono tanti anni che facciamo beneficenza con grandi risultati. Oltre a tutti i compaesani sempre disponibili, vorrei ringraziare tutte le attività che come sempre ci danno fiducia mettendosi a disposizione per la raccolta di beni per le famiglie bisognose. Ragionando ed agendo in questo modo, supereremo questa fase molto complicata».



Ai ringraziamenti di Vincenzo Tauro si aggiungono quelli di Carmen Pistoia, anche lei responsabile dell’Area solidale: «Nell’approcciarsi al volontariato è fondamentale capire le necessità sia del momento e sia generali. Per l’iniziativa il cesto solidale, la scelta è stata piuttosto semplice e dettata dalle innumerevoli difficoltà legate alla pandemia. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla risposta degli esercenti e di coloro che hanno donato. Si può fare sempre meglio, ci impegneremo a farlo. Ringrazio inoltre i soci e tutto il popolo biancazzurro per essere sempre al nostro fianco, supportandoci e sostenendoci in ogni nostra iniziativa».

Di seguito le attività commerciali che hanno collaborato all’iniziativa:

Supermercato My Despar di Olive (Via Roma, 297)

Macelleria Piero Vinci (Corso Perrini, 181)

Supermercato Pantagross (Via Fascianello)

Caseificio Zaccaria (Via Nazionale dei Trulli, 82)

Fanizza Giovanni – Negozio di alimentari (Via Fratelli Rosselli, 1)

Il Piccolo Casaro (Via Roma, 192)

Le Vie del Gusto (Via Naz. dei Trulli, 151)

Sapori di Puglia (Via Bonifacio, 26)

Panificio Alimentari Velletri (Via Mignozzi/Via XXV Aprile, 6)

Salumeria del Corso (Via Roma, 160)

L’Angolo del Salumiere (Via Palestro, 28)