C’è l’ok di Emiliano, dal 18 maggio riaprono parrucchieri e centri estetici

In serata è arrivata l’ordinanza del presidente della regione Michele Emiliano

FASANO – Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano ha emanato nella serata di oggi un’ordinanza, attiva dal 18 maggio al 1 giugno, in materia di attività dei centri estetici, di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura.

«Questa ordinanza è il frutto di un approfondito lavoro – ha detto Emiliano – Il professor Lopalco ha esaminato le proposte delle organizzazioni datoriali e sindacali, ha effettuato sopralluoghi tecnici nei centri estetici e di acconciatura e questo proficuo lavoro di squadra ha portato alle prescrizioni che consentiranno a questi esercizi di riaprire il 18 maggio nella massima sicurezza per operatori e i clienti».

Affinché i servizi ripartano in piena sicurezza gli stessi andranno svolti per appuntamento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche contenute nell’ordinanza.

Fra le misure previste c’è l’obbligo di misurare la temperatura ad ogni operatore, l’obbligo di turnazione dei dipendenti e dell’utilizzo di DPI quali mascherine del tipo chirurgico per gli operatori e per i clienti e, laddove le mascherine chirurgiche non possano essere indossate (ad esempio, durante il taglio della barba), vi è l’obbligo di far indossare agli operatori mascherine del tipo FFP2 senza filtro.

Tutte le misure specifiche sono visibili al seguente link:

https://regione.puglia.it/documents/65725/0/ordinanza+226_++Centri++estetici%2C+saloni+di+bellezza+inclusi+saloni+di+acconciatura.pdf/939095bc-4821-e612-03b9-de984676bb04?t=1588878454680