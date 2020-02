Ad annunciarlo è il sindaco Zaccaria

FASANO – Affidati i lavori di adeguamento alla normativa antincendio della Scuola primaria “Collodi” di Fasano. Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Zaccaria. «La gara – spiega il primo cittadino – si è svolta con la formula della Richiesta di Offerta sulla piattaforma di e-procurement “Empulia”: i lavori sono stati aggiudicati alla s.r.l. “Giannelli Impianti”, di Gravina in Puglia (BA), che ha offerto un ribasso del 33,66% sull’importo a base d’asta.

Continuiamo a concretizzare uno dei punti-cardine del nostro programma: la sicurezza nelle scuole – prosegue Zaccaria – Ringrazio l’assessore ai lavori pubblici, Antonio Pagnell, il dirigente competente Rosa Belfiore e i suoi collaboratori per il lavoro svolto per la Collodi, che si completa in questi giorni con le procedure necessarie per la firma del contratto».