A Fasano il workshop “Scienza del sé”

Con il dott. Sandro Formica un weekend di formazione dedicato alla consapevolezza del sé e al business

FASANO – Psyche at work presenta “Scienza del sé” un weekend di formazione dedicato alla consapevolezza del sé e al business con un docente di fama internazionale: il dott. Sandro Formica. L’appuntamento è dal 12 al 14 luglio nella suggestiva Masseria Mozzone di Fasano insieme al professor Formica, titolare del corso “The Science of Happiness and Personal Empowerment” alla Florida International University e di “Economia della Felicità” all’Università di Palermo, oltre che docente alla SDA e al Master dell’Università Bocconi.

Il dottor Formica ha un obiettivo: integrare la scienza della felicità nelle imprese, nelle istituzioni educative e nei governi. E fa tappa in Puglia per l’unica data in tutto il sud Italia per 3 giorni di analisi e laboratori per sconnettersi dal digitale e riconnettersi con il sé, con le proprie potenzialità e con la natura.

Un corso intensivo in cui approfondire la Self Leadership, l’intelligenza emotiva, i valori e i bisogni, lo sviluppo dell’immaginazione, la costruzione delle competenze a supporto dei talenti personali, la consapevolezza e la gestione di pensieri e convinzioni, lo sviluppo di un chiaro proposito e di un percorso di vita orientato al proprio Sé autentico.

Le fonti accreditano la scienza del sé: L’Harvard Business Review

Tra le riviste accademiche che hanno pubblicato studi sull’importanza di sviluppare da bambini l’autoconsapevolezza e dell’impatto che essa assume sul successo degli adulti, la blasonata Harvard Business Review ha esposto le tesi secondo cui conoscere se stessi risulta più efficace di un MBA nel predire il successo di un leader. (Link: https://hbr.org/2018/01/self-awareness-can-help-leaders-more-than-an-mba-can )

Molte analisi su larga scala hanno dimostrato che la leadership basata esclusivamente sulla logica acquisita attraverso MBA non è sempre sufficiente per ottenere risultati finanziari e culturali a lungo termine anzi spesso è dannosa per la produttività di un’organizzazione.

Dunque qual è la leva che ci fa agire efficacemente verso la realizzazione, nel lavoro come nella vita privata, secondo la rivista americana? La risposta è nella cosiddetta Self Leadership, la capacità di conoscere e gestire le componenti che formano e condizionano il nostro essere, definita “Scienza del Sé”.

Per saperne di più incontri gratuiti:

È possibile prenotarsi e partecipare al tour di presentazione organizzato dalla dott.ssa Marina Di Bitetto, Consulente Risorse Umane e formatrice Scienze del sé e dalla dott.ssa Roberta Clemente Psicologa e Fondatrice di Psyche at work:

Per info: selfsciencepuglia@gmail.com; 324/9831085;